Na Grã-Bretanha, uma mulher cortou-se com uma lata e entrou em coma durante dez dias.

Sue Whitley estava abrindo uma lata de carne de caranguejo quando cortou o dedo na tampa afiada. A ferida tinha menos de dois centímetros de comprimento, então ela colocou um curativo e esqueceu. Duas semanas depois de Sue ter cortado o dedo, que já estava curado, ela percebeu que seu ombro direito estava doendo muito. Poucas horas depois, ela começou a sofrer, com dores no braço e no peito, como se estivesse tendo um ataque cardíaco. “Eu estava com calor e frio, então fui para a cama”, disse ela. O marido dela chamou uma ambulância para levar Sue ao hospital. Na sala de emergência, o estado da mulher piorou rapidamente e ela entrou em coma por dez dias. Durante todo esse tempo, os médicos lutaram por sua vida, relata o Daily Mail.

Os médicos notaram que a bactéria aparentemente entrou no corpo de Sue através de um corte, causando uma infecção perigosa chamada fasceíte necrosante (NF). É também frequentemente chamada de “doença carnívora” devido à velocidade com que destrói tecidos como músculos, pele e outros. Quando as bactérias entram na fáscia, o fino tecido conjuntivo que cobre os músculos, vasos sanguíneos e órgãos, elas podem se espalhar rapidamente, liberando toxinas que matam os tecidos moles. Mesmo com o tratamento, que geralmente envolve cirurgia de emergência e antibióticos, até 30% dos pacientes morrem, descobriu um estudo publicado em 2021 na revista BMC Infectious Diseases.

O número de casos desta doença potencialmente fatal aumentou desde a pandemia. Isto pode dever-se aos efeitos da COVID-19 no sistema imunitário humano, uma vez que as medidas de quarentena e o distanciamento social impediram as pessoas de desenvolver resistência aos vírus comuns, observam os cientistas.