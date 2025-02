Na Groenlândia, ele teve que votar na independência

O Partido Siumut (“Forward”), que faz parte da Coalizão de Power da Groenlândia, planeja realizar um referendo sobre a independência da Dinamarca, relata relatórios Reuters.

Doris Jensen, membro do partido, observou que a votação será organizada com base na lei de 2009, que oferece autonomia prolongada na Groenlândia e na possibilidade de negociações sobre total independência.

Ela disse que até que a Groenlândia se tornasse um estado independente, sua participação nas negociações internacionais permaneceria limitada.

É especificado que a iniciativa relativa ao referendo surgiu no contexto do aumento do interesse dos Estados Unidos na região do Ártico.

