Na Índia, um milhão de dólares oferecem redação de escrita 5000 anos atrás. Mas há um problema: se tivermos sucesso, iremos inevitáveis ​​escândalos políticos

A Índia comemorou o centenário da abertura da civilização indiana em 2025 – a mais misteriosa das primeiras civilizações. Os cientistas ainda não foram capazes de descobrir como a sociedade foi decorada lá e decifrou seus escritos. Autoridades do Estado Indiano Tamil-Nada anunciado Um prêmio de um milhão de dólares a alguém que pode ler inúmeras inscrições e entender qual idioma falou no vale do Indo na Idade do Bronze. Além de dificuldades puramente científicas, também existem políticas: duas comunidades na Índia moderna, que estão entre si em relacionamentos tensos, reivindicando o legado dessa civilização.

Os pesquisadores não conseguem entender como a vida da civilização indiana é organizada. Pode não haver desigualdade

A civilização indiana aconteceu há mais de 5.000 anos. Ela era contemporânea da Suméria, reinos primeiros egípcios e antigos, bem como a antiga cultura chinesa de Erlitou. Juntos, eles fazem um tipo de clube “Primeiras Civilizações”. A civilização indiana durou cerca de dois mil anos – até meados do II Millennium aC.

O coração da civilização indiana, como seu nome indica, eram a Índia e o Paquistão, o vale de Rijeka na Índia moderna e no Paquistão. Seu alcance se espalhou desde o sopé do Himalaia, a leste, até o Mar da Arábia, a oeste, da montanha Gindukush ao norte até o reitor do reitor no sul – essas são muitas vezes as áreas do mesmo Samer -A Egito. Na década de 1970, os arqueólogos encontraram uma colônia de civilização indiana já no Afeganistão, em Gornji Amu Daryi, ao lado do campo de Lyapis-Lazuri.

Os maiores monumentos da civilização indiana são as ruínas das cidades de Harapp, Mohendgo-Daro, Rakhigarchi, Dholavira (todos esses são nomes modernos; como essas cidades convidadas para a Idade do Bronze, é desconhecido).

As cidades da civilização indiana eram, de acordo com os padrões da Idade do Bronze, enormes – em alguma população calculada em dezenas de milhares – e muito confortáveis. As ruas diretas cortaram em ângulos retos e dividiram a cidade em um trimestre real, e os trabalhadores residenciais e o público eram claramente diferentes. Havia sistemas complexos de abastecimento de água com muitos poços, piscinas e banho. Através do espaço da civilização, foram utilizadas medidas uniformes de peso e comprimento, e o principal material de construção – um tijolo feito de barro queimado – foi padronizado.

Uma das principais perguntas sobre a civilização indiana que os pesquisadores modernos perguntam: por que é Ele não saiu Traços arqueológicos óbvios de desigualdade significativa. Não há palácios, sem funerais de elite, nem mesmo templos.

Os arqueólogos distinguem entre cidadãos coletados nas cidades da civilização indiana. Mas eles não se parecem com o local de residência da elite dominante, separada do resto da população. As paredes ao seu redor eram bastante simbólicas dos defensores. Algumas casas e funerais são mais ricos que outros – mas não há abismo social, pois entre os ricos e os pobres do Egito, Mesopotâmia ou China. Os pesquisadores também não encontraram marcas óbvias de guerras.

O “modelo padrão” das primeiras civilizações sugere que a divisão do trabalho dá origem a uma hierarquia social. E isso é o poder do Estado, que é capaz de organizar o serviço social. Por exemplo, cavar canais para irrigação, construção do templo, túmulos colossais e similares. E onde está o governo do estado – há violência organizada.

Na civilização indiana, obviamente havia uma divisão de trabalho e grandes obras sociais, e alguma organização política, mas não havia enormes desigualdades e violência sistemática, ou os arqueólogos não conseguem encontrar suas marcas ou perder algo ao interpretar as descobertas.

É possível que a decodificação de sua escrita ajude a entender essa característica da civilização indiana. O problema é que ele próprio representa um grande quebra -cabeça.

Escrever a civilização indiana ainda não está decifrada – não está claro qual idioma falou

Há muita abordagem para decodificar uma escrita desconhecida. Você pode compará -lo com os conectados e conhecidos – para que eles tenham decifrado, digamos, inscrições chinesas antigas. Você pode usar o texto bilíngue – então decifrado e.

Com a escrita da civilização indiana, nenhuma dessas abordagens Não funciona. Suas amostras são conhecidas cerca de 5.000, mas todos os textos são muito curtos (geralmente cinco caracteres, no máximo 34), e não há bilinguismo entre eles. Nem sequer é conhecido em qual idioma está escrito.

Como regra, as inscrições foram aplicadas a uma argila macia usando um selante.

Diferentes pesquisadores têm 400 mais de 700 caracteres: não há consentimento para considerar as variações de um sinal e que são sinais diferentes. De qualquer forma, esse catálogo é grande demais para alfabeticamente ou sílabas. Portanto, acredita -se geralmente que esta letra é logograficamente, ou seja, cada símbolo significa uma palavra específica e pode ter leitura fonética secundária (relativamente falando, hieróglifo na forma de uma tabela pode significar “tabela” ou parte de “palavra” absurdo “). Assim organizou uma carta egípcia, redação de cinema e carta chinesa.

Ao mesmo tempo, apenas 67 caracteres são usados ​​na grande maioria da inscrição. Essas são imagens esquemáticas de coisas compreensíveis: humanos, animais, acessórios e assim por diante. Os desenhos sumários também se deparam. Alguns deles, consistindo nos mesmos traços, são geralmente interpretados como um registro de números. A maioria dos catálogos são sinais localizados mais de cinco vezes em todo o corpo de textos; Mais de centenas são encontradas uma vez. Alguns sinais são característicos apenas para certas regiões.

De acordo com uma das teorias, escrever civilização indiana é na verdade um protopiper que relata certas informações, mas não implica uma certa leitura em um idioma específico. Algo como nossos sinais de trânsito, ícones de interface ou mesmo emoji.

Duas outras teorias associam a redação da civilização indiana a duas línguas diferentes: dravidiano ou sânscrito. Aqui também somos da esfera de hipóteses científicas transferidas para a esfera das especulações políticas.

Idioma e escrita civilização Idade do Bronze “Este é um problema político para a Índia moderna

Hoje, o subcontinente indiano é dividido principalmente entre duas famílias linguísticas: na parte norte, prevalecendo -európico (hindi, urdu, bengali, marathi e outros), o sul – Dravidia (Telugu, Tamil, Cannada, Malayalam e outros).

Em meados do século XIX, cientistas da língua da Índia, Irã e Europa. Em meados do século XX, a comunidade científica acreditava que os ancestrais dessas línguas eram a Índia e o Veda – os textos religiosos mais antigos do sânscrito – esta é a herança cultural geral de todos os povos europeus indo -europeus. Os falantes domésticos da suposta grande língua europeia na Índia foram chamados – daí o nome “teoria ariana”, que desempenhou um papel triste na história do racismo e nazismo.

Na década de 1920, quando os arqueólogos britânicos publicaram as primeiras descrições sistemáticas da civilização indiana, alguns cientistas a atribuíram aos arianos, enquanto outros consideravam a pré-Arisa.

Na ciência moderna desta discussão, eles não são mais relevantes. Graças à combinação de estudos arqueológicos, linguísticos e genéticos históricos com a maior confiabilidade possível: os falantes originais das línguas indo -européias eram alienígenas na Índia da Ásia Central. E muito tarde – eles estavam lá 3-4 mil anos atrás. No momento de sua aparência, a civilização indiana já era muito antiga e devido ao pôr do sol devido ao pôr do sol.

A maioria dos cientistas modernos acredita que a linguagem da civilização indiana era dravid. No Paquistão Ocidental e regiões vizinhas do Irã e do Afeganistão, Brai – Dravidian, nas quais 2-3 milhões de pessoas foram preservadas. Um quilômetros e meio de um quilômetros são separados da área dravidiana principal.

Comer versãoQue Braii é o último descendente da língua da civilização indiana que permaneceu na região de sua existência. Mas Brai foi submetido a uma influência tão forte das línguas indo -européias vizinhas nos milhares de anos que não é possível reconstruir a língua dravid.

Se essas duas versões florescerem – “ariano” e “dravidiano” – algumas emoções, será aproximadamente a seguir. Por um lado: a civilização indiana é o ancestral da Pérsia, Grécia, Roma e o Ocidente moderno, e sua extensão direta são índios modernos que falam idiomas indo -arianos e confessam o hinduísmo. E por outro lado: a civilização indiana foi destruída por invasores de alienígenas, mas seus descendentes ainda vivem no sul da Índia.

A primeira versão – “ariana” – geralmente adere ao apoiador hindu – a ideologia da superioridade nacional dos hindus e o movimento por sua hegemonia na Índia. “Hindu” é determinado pela linguagem Indo -anoric original (principalmente) e dedicação ao hinduísmo.

Khindva é a ideologia do atual primeiro -ministro da Índia, Narendra Modi e seu Partido Popular indiano. Os principais oponentes de Khinduat são, por um lado, dos muçulmanos indianos (no idioma principalmente da Indoaária) e, por outro lado, os falantes originais das línguas dravidas (principalmente hindus para a religião).

Portanto, o segundo – “dravidiano” – uma versão relativa à linguagem da civilização indiana – esse é um desafio político para o governo central na atual Índia.

E agora lembramos o que eles começaram: a recompensa por decifrar a escrita da civilização indiana foi proposta pelo estado tâmil-nada-sul da Índia, na qual cerca de 99% da população fala idiomas dravidianos (principalmente na escuridão ). Além disso, o chefe do governo, o líder do partido com o nome do discurso Dravidian Napredak, anunciou o prêmio pessoalmente. É fácil adivinhar qual é o resultado.

