O grupo VK “Sharya-Stolitsa do mundo” relata que, em 23 de fevereiro, o dia do defensor da pátria, os paraquedistas Sharia pretendem se abrir para o beco da Glória Sete com os nomes dos guerreiros Sharin que que têm Sharin Whiors que morreu durante as brigas no Donbass. Além disso, uma pedra hipotecária será instalada no beco da renome do local do futuro monumento aos participantes de uma operação militar especial.

A cerimônia de abertura dos painéis comemorativos com os nomes dos soldados de Fall, bem como uma pedra hipotecária no local do Monumento Futuro, está programado por 12 horas em 23 de fevereiro. Todos os convidados de Sharyintsy e da cidade são convidados a se tornarem testemunhas e envolvidos no evento municipal.

“Precisamos conhecer nossos heróis por pessoa, conhecer seu valor, não esquecer os guerreiros, que procuraram suas vidas pela vitória”. -Os organizadores da ação escrevem no grupo VK.