No local da Casa Rural da Cultura de Gnezdovsky, o primeiro desafio do Festival Vocal do Distrito Open ocorreu “Light Stars-2025”.

Mais de 70 artistas de diferentes partes da região de Smolensk participaram deste evento, incluindo grupos criativos, solistas, duetos, trio e bairros.

Diante de uma tarefa de desafio na seleção mais, porque todos os artistas apresentaram números brilhantes e demonstraram seus talentos vocais no mais alto nível.

Após a intensa competição, o Grande Prêmio do Festival foi concedido ao grupo vocal “Cranks” do Glinkovsky Center nos votos dos vocais pop (18+).

Um prêmio especial recebeu o conjunto exemplar de “Lenok” do folclore da Câmara do Distrito de Smolensk.