Na Moldávia, um blogueiro Lyubov Babutski morreu em um salão de beleza

De acordo com dados provisórios, a mulher visitou o interior do Dr.. Prata para passar por um procedimento chamado Morfeu. Durante a introdução do medicamento, um blogueiro ocorreu um choque anafilático. De acordo com uma versão dos médicos, eles ligaram tarde demais quando nada poderia ser feito: a mulher morreu três minutos após a chegada da brigada.

Um estudo está sendo realizado no fato da morte de um blogueiro. O proprietário da clínica imediatamente após a morte do paciente deixar o país. De acordo com informações publicadas, ela é dona do mesmo salão de beleza em Kiev.