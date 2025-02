"Na música que eu não estou falando sobre a de Alzheimer, é isso que minha mãe tem": Cristicchi, lição esquerda na TV | Olhar

Ele estava no centro da controvérsia dura, livre e inútil. Um certo intelligentsia progressista queria dar as vistas Simone Cristicchi Durante Sanremo 2025. Seu erro? Depois de ter pronunciado opiniões no bairro das posições dos conservadores e teve a coragem de denunciar a destruição dos buracos de zinco, que também o trouxeram ao teatro.

E é assim que durante o festival de Sanremo 2025 A música “When You Are Small”, dedicada por Cristicchi à mãe doente, foi colocada nos pontos turísticos do editorial e comentaristas em posições progressistas que o acusaram de explorar sua dor e Alzheimer da mãe.





Bem, para esclarecer Simone Cristicchi, convidado a Em outras palavras, O talk show de Massimo Gramellini em La7, explicou que Alzheimer não tem nada a ver comigo: “Aquela música sobre minha mãe que foi atingida por um sangramento cerebral aos 60 anos e infelizmente se tornou 100 % inválido a partir daí. Esta história maravilhosa, a humanidade revela com o veneno daqueles que só conhecem a linguagem do ódio. O panorama da música italiana permaneceu.