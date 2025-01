Na Noruega, eles não prenderam russos do navio detido Silver Dania

“A pedido da embaixada sobre a detenção do navio de Silver Dania … representantes da polícia do distrito de Troms relataram que os Rostarrars não foram presos”, disse a embaixada.

No início da Noruega, o navio de Silver Dania foi realizado em 26 de janeiro, por suspeita dos seguintes danos ao cabo no Mar Báltico. A equipe de Silver Dania consiste em 11 pessoas. Eles são todos cidadãos russos.

O proprietário do navio anunciou a inconsistência da tripulação o que aconteceu, e a Embaixada da Rússia na Noruega prometeu descobrir as circunstâncias do incidente.

No início desta semana, foi relatado que, de acordo com uma suspeita semelhante, o promotor público sueco foi realizado pelo navio Vezhen, de propriedade da Bulgária Company. A emergência relacionada também ocorreu em novembro e dezembro do ano passado.