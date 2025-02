Na OMSK em acidentes enormes, 11 pessoas ficaram feridas com ônibus

“A ajuda médica foi necessária para 11 passageiros de dois ônibus de passageiros” – – relatório Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na região OMK.

Como já foi relatado pelo RG, houve uma colisão de dois ônibus de passageiros e três carros por volta das oito da manhã no Komsomolsky Bridge hoje. De acordo com os dados preliminares, o motorista da rota no.

Os pesquisadores começaram a verificação sobre o fato do que aconteceu.

“Durante a auditoria, todas as circunstâncias e causas do que aconteceu serão determinadas, bem como uma avaliação legal das ações não apenas dos diretores, mas também de funcionários públicos de empresas – autodragers com base no artigo 238 do Código Penal do Federação Russa “A prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança da vida e da saúde dos consumidores” – relatório Su sk na região OMK.

O escritório do promotor público também realiza sua auditoria sobre o fato de um acidente.