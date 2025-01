Na Ossétia, diretor de empresa foi condenado pela morte de trabalhador durante pavimentação asfáltica

O tribunal decidiu que, em novembro de 2021, uma empresa chefiada por um condenado estava a construir uma calçada numa das ruas da aldeia de Elkhotovo, distrito de Kirov, Ossétia do Norte – Alânia. O gerente geral permitiu que um morador local trabalhasse na pista de patinação asfáltica, sem garantir condições seguras de trabalho.

A tragédia ocorreu em 8 de novembro de 2021: um trabalhador de uma pavimentadora de asfalto colidiu com um trem de passageiros no trecho ferroviário Elkhotovo – Darg Kokh. Em decorrência da emergência, o homem morreu no local.

A sentença judicial para o gerente geral da empresa é de dois anos de trabalhos forçados com dedução de 10% do salário da receita do Estado. A sentença não tem força jurídica.

Além disso, o tribunal resolveu a reclamação civil da vítima no valor de 1 milhão de rublos.