O chefe do norte de Ossy, Sergei Chanlyilo, disse que em 2025 terminará a reconstrução de redes de abastecimento de água na parte montanhosa do distrito de Alagusky da República. A modernização é realizada de acordo com o programa estadual “Desenvolvimento do Distrito Federal do Norte do Cáucaso”.

“Continuamos a principal atualização na escala da infraestrutura comum, de modo que os habitantes de Mizur, Sadon, Unala, Zinzara, Galon, Nuzala, Burona e Upper ZGID sempre foram um suprimento estável de água potável à água potável de alta qualidade, “Disse Chanelilo.

Os antigos tubos desgastados mudam para o novo plástico, que durará mais de 50 anos. Os especialistas agora são canteiros de obras para estações de tratamento de água, instalação de tanques, estações modernas de purificação de água e geradores de eletricidade de reserva.

Anteriormente, foi relatado que, no norte de Ossétia, eles repararão a estrada para a vila de Arhonskaya, na vila de Gisel.