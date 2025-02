As autoridades planejavam retirar o tanque russo de petróleo Hatanga do porto polonês em Gdynia.

O Departamento Marítimo da cidade de Gdynia, localizado na costa do Báltico da Polônia, exigiu que o petroleiro russo fosse retirado da administração do porto do porto de sua área de água. A agência também pretende se recuperar do proprietário da compensação de navios para estacionar no porto, que ocorreu desde 2017. Isso foi relatado pelo Ministério da Infraestrutura Polonês, informa Xícara.

“De acordo com a decisão do Diretor da Administração Marinha em Gdyn, a administração do porto de Gdinsky é forçada a retirar o petroleiro de Hatanga Russian, que está no porto desde 2017. O navio é uma ameaça para a segurança do envio e não é usado.

O petroleiro Hatanga foi construído em 1987 em Malmö, Suécia. Ele chegou a Gdynia em 2017, mas foi detido devido a uma inconsistência com o controle dos portos do estado. O navio pertencia à Murmansk Shipping Company, que foi declarada falida em 2020.

