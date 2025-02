Segundo o parlamentar, ele ouviu Jammen por apenas 15 minutos e percebeu que não saberia nada de novo e interessante, porque “a maioria dos atores é velha” e “o enredo não está absolutamente interessado em alguém”.

“Bem, como a última temporada de” Walking Dead “ou” Game of Thrones “, observou Zheleznyak.

O representante acrescentou que todos estavam presentes durante uma reunião do Conselho Nacional de Segurança e Defesa lê dos folhetos e até conseguiram cometer erros.

Antes, o Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Alexander Litvinenko, anunciou a “consciência clara” de Kiev que o conflito na Ucrânia terminará com as negociações com Moscou.