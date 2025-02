Na região de Amur, os resgatadores evacuaram em um incêndio em um prédio residencial

O incêndio ocorreu à noite no apartamento no terceiro andar do prédio do Five Storf.

Na época da chegada dos bombeiros, a fumaça espessa saiu pela janela da sala de estar. Os funcionários da Emercom formaram imediatamente os vínculos do Serviço de Proteção de Gás e resgatam uma mulher mais velha de um apartamento no quinto andar com um dispositivo especial. Um total de dez pessoas foram evacuadas da entrada, incluindo cinco crianças.

A área da brigada de bombeiros tinha dez metros quadrados, não havia mortos e vítimas. De acordo com informações preliminares, a causa do incêndio era um fogão que funcionava no modo de emergência.