Na região de Amur, um estrangeiro será julgado por ouro no valor de 5 milhões de rublos

Segundo os investigadores, uma mulher que chegou à Rússia na primavera passada com um visto privado a convite de parentes organizou a mineração ilegal de ouro no distrito de Zeya. Ela atraiu onze estrangeiros, alugou caminhões basculantes, escavadeiras, carregadeiras frontais e equipamentos de lavagem. Com isso, conseguiram extrair 891,91 gramas de ouro.

O metal foi armazenado no local em um trailer de construção.

Quando uma estrangeira tentou recolher o saque, ela foi parada por agentes do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa para a região de Amur. O ouro foi apreendido, foi aberto um processo criminal, que foi investigado pelo departamento de investigação da filial regional do FSB. O caso será apreciado pelo tribunal de Zeya.