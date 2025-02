Em fevereiro, na região de Arkhangelsk e em outras regiões da Rússia, os filmes do filme International Film International, Open Arctic Open Program, começarão. Os espectadores poderão assistir a um novo cinema de um autor de graça, que geralmente não cai em aluguel em massa.

A maratona do filme ocorre desde 2017 e se torna cada vez mais popular a cada ano. Novas regiões como Leningrado, Pskov, Sverdlovsk, as regiões Vologda, a República de Komi e outras se juntam. No ano passado, mais de 16.000 espectadores assistiram aos filmes do festival e quase 5.000 pessoas na região de Arkhangelsk.

Em 2025, no programa de máquinas de cinema – 41 filme: arte, documentário e trabalho curto. Também foram adicionados filmes e pinturas científicas e populares criadas como parte do programa educacional aberto do Ártico “Kinopedagegogo School”. Todos os filmes são divididos em 22 programas projetados para diferentes idade e interesses: do cinema familiar à profunda reflexão sobre arte e história.

Os shows serão realizados em cinemas, clubes, bibliotecas e outros locais culturais. Os organizadores observam que mais e mais pessoas e organizações apóiam essas exibições de filmes, cuidando de lazer de alta qualidade.

Na região de Pskov, a maratona do filme já começou e, em Arkhangelsk, os primeiros shows ocorrerão em 23 de fevereiro no Museu Izem. Os espectadores verão um documentário sobre o artista Casimir Malevich (6+). Também em 27 de fevereiro, na Biblioteca Científica Safu, eles mostrarão o longa -metragem “Do Net Bury Me Without Ivan” (12+).

A maratona do filme durará até 15 de junho de 2025. Um programa detalhado e as condições de participação estão no site do Arctic Open: https://arctic-open.com/kinomarafon-2025/.

O projeto é apoiado pelo Fundo Presidencial de Iniciativas Culturais, e o organizador é o Fundo Cultural “Beregin” da Pomerânia de Arkhangelsk.