Na região de Birobidzhan, no Okrug Autônomo Judaico, o tigre de Amur chegou ao povo

No canal Telegram da Câmara Municipal perguntar as pessoas devem ficar em casa à noite e estar vigilantes devido ao número crescente de casos de predadores que atacam as pessoas.

Testemunhas oculares compartilham informações de que viram recentemente um animal listrado entre os assentamentos de Birofeld e Opytnoye Pole. Especialistas tomam medidas para garantir a segurança das pessoas.

No dia 16 de Janeiro, ambas as aldeias foram patrulhadas por uma equipa de resposta em conjunto com o Ministério do Interior. Os alunos foram transferidos para o ensino a distância, a creche funcionou até o anoitecer.