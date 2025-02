No distrito de Starodubsky, drones-kamikadze danificaram parcialmente uma casa na vila de Lomakovka. Os Kruives foram feridos por dois moradores deste acordo. O relatório dizia que as feridas são simples. No hospital distrital, onde foram admitidos no hospital, as vítimas receberam toda a ajuda necessária.

Com a ajuda de drones de FPV, as forças armadas das forças armadas atacaram a vila de New Ropsk Kimovsky District. Uma mulher ferida. Ela foi imediatamente levada para o hospital. Os médicos encontraram seus ferimentos como pulmões. Danos parciais foram feitos um edifício administrativo.

Ambas as aldeias estão atualmente trabalhando em serviços operacionais e de emergência.