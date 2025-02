De acordo com o FSB russo na região de Bryansk, o homem incendiou a locomotiva na estação da UNCE, que faz parte da região de Bryansk, do Moscow -Spoorweg. Ele se preparou para o incêndio criminoso, mas foi mantido por policiais.

As autoridades de segurança observaram que, no caso de um plano criminal, as consequências podem ter uma natureza catastrófica.

Os investigadores da FSB abriram um processo criminal contra um morador da região de Bryansk, sob os artigos 30 e 281 do Código Penal – “Preparação para a sabotagem”. O homem está atualmente sendo mantido.