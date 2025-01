Na região de Ivanovo, um carro bêbado caiu em um acidente

Uma mulher bêbada de 49 anos de um carro estrangeiro sofreu um acidente difícil no distrito da primavera. Em uma forma bêbada, ela pegou o volante de Gili MK e rolou na pista.

Às 7h40, os 38 km da rodovia Ivanovo – as fontes da senhora perderam o controle do carro e se mudaram para a vala. As consequências do acidente são claramente visíveis na foto.















Quando uma mulher é libertada do hospital, ela terá que pagar uma multa de 30.000 rublos por andar de bêbado. Nos próximos dois anos, você terá que se transferir para o transporte público: os direitos serão removidos.