O Comitê de Investigação abriu casos criminais de acordo com os artigos sobre tortura (trechos “A”, “G”, “E” da Parte 2 do Artigo 117 do Código Penal), Abandonamento (Artigo 125 do Código Penal) e inadequado o Desempenho das tarefas dos pais (artigo (Artigo 156 do Código Penal) em relação à mãe de um garoto de sete anos, que havia sido espancado até a morte.

O morador de 30 anos de Chernyakhovska (seu nome no relatório do SK não é chamado) foi detido como suspeito.

Segundo os investigadores, ela, junto com o marido de setembro de 2023 a fevereiro de 2025, espancou seus dois filhos pequenos e também os privou de água, intimidados e humilhou -os. Incluindo, como Sk escreve, uma mulher, sabendo que seu marido havia danificado sua filha de 12 anos, ela não pediu ajuda médica para escondê-lo.

Em fevereiro, o suspeito, sabendo que seu marido havia derrotado o filho de sete anos, não tomou nenhuma medida para ajudá -lo e deixou uma criança em sua vida perigosa por sua vida, o que acabou levando à sua morte.

A medida preventiva em relação ao detida ainda não foi escolhida.

3 de fevereiro, sabia -se que sete anos -Danilo Trelabov desapareceu em Chernyakhovska -a própria mãe da mãe anunciou seu desaparecimento à polícia. Durante o dia, os voluntários o procuraram e depois no assassinato de Danilo, confessou seu padrasto Sergei Gamma, mostrando onde o corpo estava escondido. De acordo com a investigação, o padrasto derrotou a criança até sua mãe estar em casa, e na manhã seguinte ele descobriu que havia morrido, depois do qual pegou seu corpo e se juntou à busca por Danilo.

Na região de Kaliningrado, ele foi morto por sete anos -Danil Trelabov. O padrasto o espancou até a morte – e quase um dia ele participou de sua “busca” Milhares de habitantes locais exigem adoção da lei de violência doméstica