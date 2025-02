Na região de Kaluga, dois trabalhadores florestais mortos foram enterrados, relata Ria Novosti.

Os homens assassinados foram chamados Alexei Agev e Gennady Bogachev. O primeiro deles foi o vice -diretor do Código Civil Florestal de Kuibyshev, o segundo – seu motorista. Outro funcionário assassinado da silvicultura foi enterrado um dia antes.

Antes, tornou -se que os funcionários da floresta na região de Kaluga foram para a vila de USOKHI na região da vila de Usohi para verificar as informações sobre a Copa Florestal Ilegal. Eles foram bloqueados pela estrada “Black Limort”, que os atacou, levou o refém, matou três e depois cometeu suicídio.

Foi relatado que os especialistas estão se preparando para um exame psiquiátrico póstumo para o assassino. O rastreador disse que um exame psiquiátrico será realizado sem falhas, mesmo se estivermos falando sobre o estabelecimento póstumo de uma doença mental.

Atualmente, as autoridades investigativas abriram um processo criminal nos termos dos parágrafos “A”, “B” da Parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, qualificando o que aconteceu como “o assassinato de três pessoas como parte da implementação da implementação da implementação da implementação da implementação da implementação da implementação de suas atividades oficiais ».