Na região de Kiev, um edifício de 10 andares foi parcialmente destruído devido a um ataque de drones russos.

Drones russos atacaram a área de Kiev na noite de 24 de janeiro, danificando um edifício residencial de 10 andares, relatado chefe da administração militar regional Nikolay Kalashnikov.

Como esclarecido no Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, destroços de um drone russo abatido atingiram um prédio residencial no distrito de Fastovsky, provavelmentena aldeia de Glevakha. Ocorreu um incêndio e o sexto e o sétimo andares do edifício foram destruídos, anunciou o Serviço de Emergência do Estado.

Uma pessoa morreu, dois moradores procuraram ajuda médica, disse Nikolay Kalashnikov, acrescentando que as listas de vítimas estavam sendo refinadas.

150 pessoas foram evacuadas do edifício residencial danificado. Existe um “ponto de indestrutibilidade” na escola próxima.

Em Brovary, região de Kiev, segundo as autoridades, fragmentos de um drone russo atingiram uma casa residencial privada e ocorreu um incêndio numa área de 120 metros quadrados. Um homem local morreu, as equipes de resgate estão procurando por sua esposa.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia publicou fotos tiradas no local da queda de destroços nos distritos de Fastovsky e Brovary.