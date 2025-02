O problema das mordidas de cães sem -teto permanece relevante na região de Kursk.

Os municípios da região tomam medidas para pegar cães vadios. O dinheiro do orçamento é alocado para esses propósitos. Mas eles aparentemente não são suficientes, porque os rebanhos de cães continuam quebrando as colônias e atacando pessoas, incluindo crianças. As estatísticas desmontadas são refletidas nos relatórios judiciais.

“Em 2024, os tribunais distritais da região de Kursk examinaram 120 Assuntos de Recuperação Civil quanto a danos não especuniários em relação às mordidas de cachorro amargo. Comparado ao período anterior, o número de reclamações recebidas aumentou 5 vezes “, disse o sistema de imprensa do sistema de justiça Kursk.

O chefe do distrito ferroviário de Kursk é o líder neste indicador. No Tribunal Industrial, 53 casos de mordidas foram examinados em um ano. Acima de tudo, as crianças sofrem de ataques de cães.

As queixas de acusação são mais frequentemente reivindicadas pelos promotores no interesse dos menores. Entre os acusados ​​estão a prefeitura de Kursk e a administração do distrito da cidade, bem como a administração de Kurchatov, Zheleznogorsk, as regiões da região.

Os tamanhos de compensação totalizaram de 20 a 70.000 rublos. Eles foram pagos nos bolsos dos contribuintes.

Os funcionários tentaram chamar certas decisões, mas o Tribunal Regional de Kursk os inalterou.