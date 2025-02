Na região de Leningrado, houve uma explosão em um navio -tanque da frota de petróleo russo

Em um navio-tanque de carvão, em um navio que era de 130.000 toneladas de óleo de alojamento, foi danificado como resultado de uma explosão no Luka do Ust-Lug na região de Leningrado na noite de 9 de fevereiro, de fevereiro, relatado Base de canal do Telegram, que se refere a fontes.

Segundo eles, três explosões ocorreram no departamento de máquinas no navio -tanque, após o que o navio começou a ser preenchido com água. A tripulação de 24 pessoas conseguiu chegar à costa. De manhã, o navio foi armazenado em Stern.

O governador de Leningrado, Alexander Drozdenko, disse que ocorreu um incidente tecnogênico no porto de Ust-Luga durante o início do motor. Segundo ele, a sala de máquinas foi danificada. “O navio -tanque está ligado à doca. Não há ameaça aos produtos petrolíferos”, disse o governador. Segundo ele, não há vítimas.

Rosmorrechflot confirmou que uma explosão “na preparação para o mecanismo principal” ocorreu no departamento de máquinas. “Os navios dos navios não foram danificados, o incidente não significava um carro ou vazamento de produtos petrolíferos, nenhum dos membros da tripulação ficou ferido”, disse Romorrechflot.

Por dados Marinetraffic, Tanker chegou em 6 de fevereiro no Ust-Lug de Cingapura. De acordo com a base -i, a explosão a bordo aconteceu quando o navio estava se preparando para a navegação.

Como Notas A agência, o Koala Tanker, foi incluído na lista de frota de sombras russas, compilada pela Organização de Proteção Ambiental do Greenpeace em outubro de 2024. A Rússia usa uma frota de sombra para transportar petróleo ignorando as sanções.