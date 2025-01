No fim de semana passado, funcionários do Departamento de Proteção, Uso da Vida Selvagem e Recursos Biológicos Aquáticos da Região de Lipetsk realizaram uma operação durante a qual foi registrado um caso de caça ilegal com uso de armas de caça ilegais.

O incidente ocorreu no campo de caça do distrito de Lipetsk, perto da vila de Vasilievka. Segundo o departamento, durante a fiscalização federal de caça, um veículo UAZ suspeito foi parado. O motorista do carro gerou dúvidas entre os fiscais, o que serviu de base para a fiscalização de suas ações em relação à caça ilegal. Ao avistar os policiais do departamento, o cidadão tentou fugir em seu carro, mas graças ao trabalho coordenado das autoridades policiais, foi preso após uma longa perseguição.

Foto da assessoria de imprensa do Departamento de Proteção, Uso da Vida Selvagem e Recursos Biológicos Aquáticos da Região de Lipetsk













A polícia foi chamada ao local para maiores investigações. Durante a vistoria ao carro, constatou-se que o detido possuía uma arma de caça de cano liso, não registrada, bem como munições para a mesma. Todos os itens apreendidos foram entregues a policiais, que atualmente estão investigando o fato através do departamento de polícia do Departamento de Assuntos Internos da região de Lipetsk.

“Este incidente destaca a importância de monitorizar o cumprimento da legislação no domínio da caça e utilização da vida selvagem”, observou o ministério.

Os agentes responsáveis ​​pela fiscalização da caça e a polícia continuam a trabalhar em conjunto para identificar e reprimir a caça ilegal, que prejudica o ecossistema e perturba a protecção da vida selvagem.

A agência incentiva os cidadãos a denunciar quaisquer casos de caça ilegal e uso de armas ilegais, enfatizando que a gestão responsável da vida selvagem é um objetivo comum de toda a sociedade.