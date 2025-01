No distrito de Dobrovsky, na região de Lipetsk, foi encerrada uma investigação criminal sobre uma infração de trânsito que levou à morte de uma pessoa. O motorista que atropelou um pedestre comparecerá à Justiça após o Ministério Público aprovar o indiciamento do caso.

Segundo os investigadores, no dia 30 de dezembro do ano passado, no final da noite, um morador de 41 anos do vilarejo de Poroy, dirigindo um carro Mitsubishi ASX, não percebeu um pedestre de 54 anos andando na lateral. da estrada. Após o impacto, o pedestre ficou gravemente ferido e morreu. Após o acidente, o motorista fugiu.

Logo a mãe do acusado, de 61 anos, apareceu no local. Ela tentou convencer a polícia dizendo-lhes que era ela quem dirigia no momento do acidente, apesar de relatos de testemunhas oculares indicarem o contrário.

“Como você sabe, não há limite para o amor materno. As mães estão dispostas a fazer qualquer coisa pelo bem dos filhos, até mesmo assumir a responsabilidade por um crime”, comentou sobre a situação na procuradoria da região de Lipetsk.

No entanto, os argumentos da mulher não conseguiram convencer a investigação: as provas e os testemunhos recolhidos refutaram completamente as suas declarações. Graças ao trabalho cuidadoso das autoridades investigadoras, o caso contra o motorista que fugiu do local do incidente foi encaminhado ao Tribunal Distrital de Lipetsk.

“Este caso destaca a importância do respeito pelas leis de trânsito e da responsabilidade dos condutores pelas suas ações na estrada”, observou o Ministério Público.

O Ministério Público e a polícia da região de Lipetsk apelam aos cidadãos para que respeitem a lei e expressem esperança num julgamento justo em tribunal relativamente a este trágico incidente.