Na região de Lipetsk, o ex-inspetor será julgado por caça ilegal

Na região de Lipetsk, o ex-inspetor estadual para a proteção de animais selvagens comparecerá em tribunal por caça ilegal, cometida no exercício da sua posição oficial e que causou danos particularmente significativos.

O Ministério Público do Distrito de Zadonsky aprovou a acusação e enviou o processo criminal ao tribunal, de acordo com o serviço de imprensa do Ministério Público da região de Lipetsk. O processo-crime foi instaurado contra o ex-funcionário da instituição regional “Caça e Biorrecursos Aquáticos”, que subordina-se ao gabinete de protecção, utilização de objectos do mundo animal e recursos biológicos aquáticos.

Foto da assessoria de imprensa do Ministério Público da região de Lipetsk













A investigação apurou que em dezembro de 2023, na Reserva Zoológica Natural Estadual de importância regional “Zadonsky”, que é um território natural especialmente protegido, o inspetor de um carro oficial encontrou e atirou em dois animais selvagens – um macho e uma fêmea Corça Europeia .

Após cometer o crime, o agressor jogou carcaças de veados no porta-malas do carro e foi abater os animais, mas foi detido pelos colegas. As ações do inspetor causaram ao Departamento de Proteção, Uso do Mundo Animal e Recursos Hídricos Biológicos danos materiais na região de Lipetsk no valor de 480.000 rublos.

De acordo com a lei penal, um homem pode ser condenado a uma pena de prisão de três a cinco anos.

“Este caso realça a importância do cumprimento da legislação no domínio da protecção da vida selvagem e da utilização do cargo oficial apenas para fins legais”, notou o Ministério Público.

A Procuradoria Regional continua a fiscalizar o cumprimento das normas de defesa ecológica e apela à população para a responsabilidade pela protecção do ambiente.

“Este incidente causa preocupação razoável e destaca a necessidade de um controlo rigoroso sobre as ações dos ministros da lei e do cumprimento das regras de caça destinadas a proteger espécies animais ameaçadas de extinção e proteger o ecossistema”, acrescentou o departamento de supervisão.