Nas aldeias e aldeias do distrito de Yeletsky, na região de Lipetsk, está em andamento o trabalho para restaurar a fonte de alimentação após o incidente da queda da cena do sistema de mísseis de aviação. Nossos colegas do “News of Lipetsk” fizeram essas informações.

Esta manhã, os habitantes de uma das aldeias distritais tornaram -se testemunhas de um som forte, após o que desapareceram de eletricidade, água e comunicação.

De acordo com o serviço de imprensa do governo regional, essas desvantagens são causadas pela queda no estágio elaborado do sistema de mísseis de aviação. Felizmente, não havia informações sobre os mortos ou as vítimas.