Na região de Lipetsk, os moradores de cuidados na vila de Lev Tolstoi são indignados pelo estado do serviço de bombeiros local.

De acordo com o canal VK local “Lev-Tolstoi District | Online”, o estado insatisfatório do serviço de bombeiros, localizado quase no centro da vila da rua comunista, causa perplexidade entre os moradores locais.

“A aparência do edifício deixa muito a desejar, e o que está acontecendo por dentro é difícil de imaginar. Há pessoas que salvam vidas, e as condições são apenas horror! “Escreva residentes indignados.

Os Leo-Tolsters indiferentes esperam que finalmente prestem atenção ao problema e criem condições dignas para aqueles que correm o risco de todos os dias para os outros.