Na região de Lipesk, devido à queda do cenário do foguete, a fonte de alimentação de casas no condado de Yelts foi violada. O canal oficial do telegrama do governo Lipetsk relatou a “queda da fase da missão da Força Aérea”.

Não há mortos e baixas, de acordo com o relatório, os engenheiros de eletricidade foram renovados com um poder violado.

O Serviço de Impressão do Governo também lembrou o Ministério da Defesa da Federação Russa em 1º de fevereiro. Armas altamente precisas para grandes plantas de infraestrutura com grande parte que garante o trabalho da Companhia do Complexo Industrial Militar da Ucrânia.

“Rússia horizontal – 7 × 7” RelatadoQue havia 540 casas em seis assentamentos sem eletricidade no distrito de Yelts, começaram as interrupções. A base escreveu que os moradores de uma das aldeias ouviram um forte rugido e encontraram um enorme fluxo em campo.

As tropas russas na noite de 31 de janeiro e no início da manhã de 1º de fevereiro atingiram foguetes e drones em várias regiões da Ucrânia, incluindo Poltava, Kharkov e Zaporozhye, onde os edifícios residenciais danificados e a infraestrutura civil são danificados. O Ministério da Defesa da Federação Russa relatou um “grupo de alto nível com alta precisão”, como resultado de “todos os itens alocados foram afetados”.