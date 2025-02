O homem tinha uma úlcera, mas recusou a operação por 20 anos e foi tratado com comprimidos e dietas. Como resultado, o paciente lançou apenas a doença, o que levou à obstrução. A comida não absorveu e o homem perdeu peso para 45 kg. E apenas recentemente ele entrou no Hospital Regional de Lyubertty.

“Como resultado da operação, removemos dois terços do estômago danificado pela úlcera estomacal e depois recuperamos a continuidade do trato digestivo”, disse Oleg Golyakov, chefe do Departamento Cirúrgico do Hospital no 1.

Após a operação, o paciente começou a se sentir melhor após cerca de seis meses, como os médicos prevêem, o peso corporal se tornará normal novamente.