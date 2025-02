Conforme explicado no site do parceiro de conteúdo “RG” Pravda-nnO valor do manual é calculado a partir da renda média dois anos antes do decreto. Em 2025, na região, o pagamento mínimo por 140 dias é de 103,3 mil rublos e o máximo é de 794,4 mil rublos.

Isso significa que o reembolso mínimo por 156 dias é de 115,1 mil rublos, o máximo é de 885,1 mil rublos e, durante 194 dias, de 143,1 mil a 1,1 milhão de rublos. O benefício da gravidez é alocado e pago 70 dias antes do nascimento e 70 dias depois.

Se uma mulher espera por diferentes crianças ou entrega que é contratada com complicações, o período de férias aumenta para 194 e 156 dias, respectivamente.

A quantidade de benefícios para os cuidados infantis até um ano e meio de idade também aumentou. Agora, o pagamento máximo é de 69 mil rublos por mês.