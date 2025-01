Na região de Novosibirsk, um homem de Tomsk-Adler Train passageiros com uma faca nos passageiros

Segundo ela, uma mensagem foi recebida na unidade de dever de que no trem através da mensagem de Tomsk-Addler, um dos passageiros começou a se comportar agressivamente contra outros e também um homem e uma mulher com uma faca.

Quando a composição chegou ao Barabinskstation na região de Novosibirsk, os policiais foram imediatamente enviados para ela, observou De Wolf.

A polícia evacuou os passageiros do carro e depois manteve o suspeito e o entregou à unidade de serviço. O apoio ao poder foi oferecido pelos funcionários da Guarda Russa.

“As vítimas são admitidas no hospital … elas recebem os cuidados médicos necessários”, diz a publicação.

De Wolf acrescentou que um processo criminal foi aberto com o fato do incidente com base em um crime nos termos dos artigos 30 e 105 do Código Penal da Federação Russa.