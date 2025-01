Está planejado que a reforma da clínica do Hospital Central do distrito de Msensk seja concluída em julho deste ano. É o que o Serviço de Imprensa da Diretoria de Saúde Regional relatou. Até o momento, o trabalho foi concluído em 70 %. Em referência ao vice-chefe de Orelgoszakazchik, Dmitri Chtykov, o departamento especifica que está planejado para concluir os tão esperados reparos no meio do verão, chamando os subcontratados.

Desde setembro de 2024, os especialistas da SK Granit LLC estão trabalhando no site. Já realizamos o trabalho de 4,20 estampões, ladrilhos de parede e ladrilhos de piso em quase todos os quartos.

Lembre -se de que anterior “Mk in Orel” contou como o presidente do Conselho Regional apreciado Progresso da revisão da clínica do Hospital Central do distrito de Msensk.