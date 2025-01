Na região de Oryol existem 729 divórcios por mil casamentos

Na região de Oryol, foi registrado um aumento na taxa de divórcios. Isto é evidenciado pelos dados publicados por Orelstat num relatório sobre a situação socioeconómica na região para Janeiro-Novembro de 2024.

Segundo as estatísticas, nos últimos 10 meses do ano passado, para cada mil casamentos na região, ocorreram 729 divórcios. Para efeito de comparação, no mesmo período de 2023, esse número era de 702 divórcios por mil casamentos.

Um total de 3.697 casamentos e 2.595 divórcios foram registrados na região em 2023. Em dez meses de 2024, os moradores de Oryol celebraram 3.368 casamentos e o número de divórcios chegou a 2.455.