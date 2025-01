De Stalingrado a Berlim

Os pais de Nina Fedorovna – trabalhadores nacionais, trabalharam a vida toda nos “testamentos de Lenin” da fazenda coletiva no distrito de Petrovsky, na região de Saratov. O Fedor Efimovich era operador de rádio na frente, passou de Stalingrado a Berlim durante toda a guerra, recebeu a ordem dos Grandes Grãos Patrióticos 2 graus, medalhas “para a defesa de Stalingrado”, pela conquista de Koenigsberg e Berlim. Recorrendo da guerra, ele trabalhou pela primeira vez um eletricista na fazenda coletiva, mais tarde um capataz.

“A mãe durante a guerra também trabalhou na fazenda coletiva, recebeu um certificado das costas”, lembra Nina Fedorovna.

Em meados de 1990, os moradores emitiram documentos sobre a propriedade das terras agrícolas da fazenda coletiva. De acordo com esses documentos, Pai Fedor Gavrilov era de 12 hectares. Os países foram alugados pelo fazendeiro Svetlana Gvozdeva, que pagou a todas as famílias de todas as famílias com um aposentado com grãos ou quatro mil rublos.

“A última vez que recebi uma tonelada de grãos em pagamento pelo aluguel após a morte do papa em 2022”, diz Nina Fedorovna.

Ela vendeu esse grão para os vizinhos que mantiveram o gado a seu pedido.

É por isso que, de acordo com o Saratovskiyanka, tornou -se um choque para ela, ao entrar nos direitos de herança, que o participante não tinha um país há muito tempo, ele o teria vendido de volta no inverno de 2008 .

Continuamente do advogado

De acordo com os documentos, as cópias de que a herdeira recebeu em Rosreestr, quando ela pediu por um notário, parece que o Fedor Efimovich vendeu sua parte com 16 colegas úmidos em 11 de dezembro de 2008, filho dos agricultores Konstantin Gvozdev. Duas semanas antes desta transação, o participante da guerra, juntamente com outros colegas, concluiu um acordo sobre a divisão do Landveld N 5 na área de Ravine Berezovsky com uma área de 170 hectares (1 milhão de 700 mil quadrados medidores) por 17 partes.

Não há assinatura da guerra da guerra no contrato de vendas. Para ele e outros moradores, contrataram o advogado da administração do município de Novozakharkinsky, morador de Petrovsk Larisa Piglitsina.

No documento, essa mulher confirma que seus clientes receberam 340 mil rublos como pagamento pelo país antes de assinarem o contrato.

Nina Fedorovna é de opinião que este contrato é inválido, porque o Fedor Efimovich não recebeu dinheiro para a venda de terras e, até sua morte, acreditava que a terra é dele e Gvozdeva continuou a pagar por aluguel.

Nina Fedorovna trouxe cópias de documentos para o Escritório Editorial. Obviamente, os especialistas devem verificá -los. Mesmo o não especialista, no entanto, é perceptível que a ridícula do acordo sobre a divisão de ações é muito diferente da assinatura usual do veterano, que é, por exemplo, em seu certificado do participante na grande guerra patriótica. O mais importante, como explica sua filha, Fedor Efimovich não teve oportunidade física de relatar o documento neste dia. Após a morte de sua esposa, os filhos levavam o pai todo inverno para morar em Saratov, e somente no verão o veterano retornou à vila. Aparentemente, aqueles que elaboraram o acordo não sabiam nada sobre isso e, portanto, cometeram um erro.

Ainda há um ponto notável em relação ao contrato de vendas. A mulher que o concluiu em nome dos moradores trabalhou como contador em um café … na mesma Svetlana Gvozdeva.

Errôneo?

Muitos aposentados, cujos nomes aparecem no contrato de vendas da Landlanden, não estão mais vivos. Larisa Pebigin, que assinou o contrato em nome dos moradores, também morreu.

Mas, por exemplo, um morador da vila de Vishnevoy, Kuzminichna Balakshina, 87 anos, agora vive em Saratov com sua filha.

“Provavelmente descobrimos que a parte era vendida há apenas três anos, e Gvozdeva pagou aluguel anualmente, como antes”, disse a filha de pensionistas Lyubov Aleksandrovna.

Na sua opinião, os pais poderiam realmente assinar uma procuração, mas eles eram enganosos, não deram permissão para a venda de terras.

Outra vila, ex -vizinhos de Fedor Efimovich, Vrouw Mikhailov, exatamente quem recebeu a filha do veterano que recebeu o grão do fazendeiro, também aprendeu recentemente sobre a venda de suas ações.

“Eles disseram que quando começaram a fazer perguntas sobre esse gvozdeva, ela pagou 40 mil rublos. Eles disseram que eu estava pronta para pagar, mas não precisava de dinheiro, mas justiça”

De acordo com a filha de um participante da guerra, ela tentou conversar com o próprio empreendedor, mas em resposta ela só ouviu que “ela não poderia provar nada”.

Galina Bissarova, que trabalhou como chefe da administração do município de Novozacharminsky no outono de 2008, interrompeu essa posição há 11 anos. Ela disse ao correspondente da RG que não se lembrava das circunstâncias de formalização e assinou o poder de advogado para remover as ações da terra dos amortecedores de Vishnevoy. A própria Svetlana Gvozdeva afirma que não participou da compra do país, porque tudo isso foi organizado pela falecida contadora Larisa Piglitsina. Segundo o empresário, as parcelas da terra foram vendidas várias vezes a quem o país agora pertence, não sabe. Ao mesmo tempo, os custos aumentaram mais de dez vezes nos últimos tempos.

“Não tenho país e não abusei de ninguém”, diz Svetlana Gvozdeva.

Por que o empresário pagou aos moradores o arrendamento do país se ela não estivesse mais com eles, ela não conseguiu explicar Gvozdeva.

Esperando por uma resposta

Se algo se tornou mais ou menos claro com a parte da terra da guerra, o destino do PAI que se destacou por sua esposa não era completamente claro. Nina Fedorovna estava na recepção do vice -presidente do governo regional de Roman Kovelsky. Na resposta que o funcionário público a enviou mais tarde, é relatado que “informações sobre o proprietário e a localização do país de propriedade de Gavrilova Dina Aleksevna, não há distrito municipal na administração do distrito municipal de Petrovsky”.

O chefe da administração do distrito de Petrovsky, Maxim Kalyadin, aconselhou a filha de um participante da grande guerra patriótica a enviar um pedido para proteger seus direitos violados ao tribunal.

A profissão de Nina Gavrilova nas agências policiais para que elas entendam as violações da lei, até agora permanecem sem resultados. Do promotor distrital e da unidade de serviço do Diretor do Ministério de Assuntos Internos da região, ela foi informada de que eles foram transferidos para o chefe do Ministério de Assuntos Internos no distrito de Petrovsky para a auditoria e decidir.

Mais tarde, a polícia de Petrovsk disse que desde Svetlana Gvozdeva, durante uma transação no campo na vila de Vishnev, um deputado da reunião do distrito municipal, o pedido foi transferido para o comitê de investigação. No ano passado, um pesquisador do departamento interdistrito da VK foi contatado por telefone com Gavrilova, uma reunião que não ocorreu.

Na preparação desta publicação, usamos o serviço de imprensa do departamento de pesquisa do IC na região de Saratov. Prometemos descobrir a situação e dar uma resposta.

De acordo com um dos advogados de Saratov que, inclusive no distrito de Petrovsky, não são raridade de violações da lei com a remoção de terras agrícolas. Além disso, os policiais geralmente não respondem a situações semelhantes, se deveriam.