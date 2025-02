“A medida começa a trabalhar em 1º de abril. Também estamos trabalhando na criação de pontos de assistência, onde famílias jovens e estudantes, bem como pais que criam órfãos ou filhos com deficiência, podem obter as coisas necessárias para cuidar da criança. Tal tal Os pontos exigirão muito – use – use mais de 1.700 famílias que já planejam seus serviços “, disse Anokhin.

Durante uma reunião do governo da região de Smolensk, ele dedicou os chefes de distritos municipais a elaborar os pedidos de famílias numerosas individualmente, para coordenar a implementação de medidas para estimular a taxa de natalidade e o novo projeto nacional.

“Isso é muito importante, porque sem um colapso das tendências demográficas, a região não terá nem desenvolvimento, nem, finalmente, o futuro”, explicou o governador.

Agora, na região de Smolensk, existem 86.800 famílias com crianças, incluindo 8.600 crianças grandes. 43 medidas de apoio social estão disponíveis para eles. Em 2024, mais de 26 mil famílias de várias ajuda na região se tornaram beneficiários.