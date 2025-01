Na região de Smolensk, os investigadores apreenderam mais de 260 litros de líquido contendo álcool proveniente do tráfico ilegal

Na região de Smolensk, os agentes da polícia impediram as actividades ilegais de um residente local suspeito de produzir e vender produtos contendo álcool. Durante as atividades de busca operacional, foi apurado que o suspeito organizava a produção de corantes em dependências sem licença. Mais de 250 litros de líquido contendo álcool em latas, 9 litros de produtos acabados em garrafas e equipamentos de produção foram apreendidos em circulação ilegal. O exame mostrou o teor de álcool etílico no líquido de 31% a 36,5%. Um processo criminal foi aberto.