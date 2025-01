Na região de Tambov, de janeiro a novembro, a partir do ano passado, nasceram cerca de 5,4.000 recém -nascidos. No entanto, como indicado em Tambovstat, são 405 bebês menos do que no mesmo período de 2023.

Ao mesmo tempo, o número de moradores mortos de Tambov em janeiro a novembro de 2024 aumentou 0,4.000 em comparação com o mesmo intervalo de tempo de 2023 e totalizou 13,9.000 pessoas.

Além disso, por 11 meses de 2024, foram registrados 22 casos de morte de crianças menores de um ano. Durante o mesmo período de 2023, 18 desses casos ocorreram.

Em janeiro a novembro de 2024, o número de mortes excedeu o número de nascidas em 2,6 vezes, enquanto em janeiro a novembro de 2023, essa proporção foi de 2,3 vezes.