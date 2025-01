O governo regional, de acordo com as instruções do governador Dmitry Milyaev, já está envolvido na preparação de estruturas de proteção de defesa civil nos municípios. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do governo da região de Tula.

Em 2024, foi possível reparar 19 estruturas de proteção localizadas em 8 municípios. Este ano, este trabalho continuará, 49 outros objetos em 20 municípios serão colocados em ordem.

Informações sobre os locais dos abrigos dos cidadãos serão publicados nos sites oficiais das administrações municipais.

As informações sobre o procedimento de ação de emergência podem ser encontradas no site do Ministério da Segurança Regional da Região de Tula. Para obter notificações operacionais, incluindo a ameaça de ataques de assassinato, será necessário baixar o Emercom do Emercom russo, localizado no site do departamento.

Como parte do programa “Our District”, que foi desenvolvido em nome de Dmitry Milyaev, eles terão que colocar abrigos em apartamentos em detrimento desses fundos alocados aos bens da casa comum.

Antes, Mk em Tula escreveu que o governador da região lembrou aos Turyaks o que fazer durante a detecção de drones de um drone.