Na região de Tula, o Ministério de Situações de Emergência está trabalhando no local de um acidente na rodovia Tula-Belev.

Na região de Tula, funcionários do departamento regional do Ministério de Situações de Emergência da Rússia trabalham no local de um grande acidente rodoviário.

No quilômetro 61 da rodovia Tula-Belev, ocorreu uma colisão entre um automóvel de passeio e um microônibus de passageiros: 6 pessoas foram hospitalizadas, outras 4 receberam atendimento médico no local. Todos os serviços especiais chegaram ao local para prestar assistência aos cidadãos feridos e eliminar as consequências do acidente rodoviário.

Naquela época, funcionários do Ministério Russo para Situações de Emergência já haviam concluído a libertação das vítimas.

Anteriormente, o deputado de Tula escreveu que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas num acidente rodoviário ocorrido numa autoestrada perto do centro regional.