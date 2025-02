Na região de Tver, eles julgarão o assistente doméstico que ela roubou uma aposentadoria

De acordo com o escritório do promotor da região de Tver em 4 de fevereiro, uma acusação foi aprovada contra um morador de 52 anos de Vyshny Volochka, acusado sob a Parte 1 do Art. 161 do código penal.

Lembre -se de que, em janeiro, uma mulher ajudou um aposentado de 76 anos a derreter o fogão e, durante uma visita, pediu aos cigarros à vítima. Ela recusou, referindo -se ao fato de que não tinha pequenas faturas. Então o suspeito pegou uma bolsa das mãos de uma mulher idosa, levou quase 14.000 rublos de lá e saiu.

O processo criminal foi enviado ao tribunal para exame substantivo.