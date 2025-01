Em Konakovo, a região de Tver será julgada por um homem de 72 anos, cuja falha de 67 anos morreu.

O trágico acidente ocorreu em novembro de 2024, enquanto no escuro foi distraído em uma estrada molhada e matou a vítima. A mulher sofreu ferimentos graves e morreu de ferimentos hospitalares.

O réu julgará o crime sob a parte 3 do artigo 264 do Código Penal da Federação Russa (violação de uma pessoa que lidera um carro, regras do tráfego, que negligenciaram a morte de uma negligência da pessoa).