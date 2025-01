Na região de Volgogrado, o ex-prefeito foi condenado por falsificação oficial

Como relatórios Anteriormente, a Procuradoria da Região de Volgogrado, a pedido da Procuradoria do Distrito de Kotovsky, o tribunal ordenou ao governo de Kotovo que realizasse reparos no desvio da Rua Dachnaya.

A administração municipal e a instituição orçamentária do estado “Volgogradavtodor” celebraram um contrato municipal para a realização de grandes reparos na rodovia, o custo da obra foi de cerca de 30 milhões de rublos.

Conforme revelou a auditoria, foram incluídas informações incorretas nos certificados de conclusão dos trabalhos. Mesmo assim, o documento foi assinado pelo chefe da cidade, após o qual foi efetuado o pagamento do contrato.

“A fiscalização do Ministério Público constatou que a extensão da obra realizada foi sobrestimada, quando na verdade a obra foi mal executada, fazendo com que o pavimento da estrada começasse a deteriorar-se quase imediatamente após as reparações. De acordo com as conclusões da investigação, o dano foi superior a oito milhões de rublos”, disse a promotoria regional.

O chefe da cidade não admitiu sua culpa. Tendo em conta as circunstâncias dos crimes, a informação sobre a identidade do autor e a opinião do Ministério Público, o tribunal condenou-o a três anos e oito meses de prisão, a cumprir em colónia correcional de regime geral. Também lhe foi negado o direito de ocupar cargos na função pública e no governo local durante um ano e oito meses.

A sentença ainda não adquiriu força jurídica e cabe recurso, esclarece o Ministério Público.