Na região de Voronezh, 629.000 imóveis “indefesos” foram identificados

Em nossa região, a pesquisa de proprietários de objetos “privados de seus direitos” foi concluída. Essas são parcelas terrestres e terrestres nas quais há informações no registro do estado e o proprietário é desconhecido. Esses edifícios e terras abandonados foram encontrados na área de 629.000.Voronezh direto“Referindo -se às informações do chefe da Rosreest Regional Elena Peregodova.

Durante o estabelecimento de proprietários de imóveis “indefesos”, verificou -se que quase 50% das informações sobre objetos são duplicadas. Especialmente no campo em aldeias e aldeias (apenas 10.000 locais). Duplicado para áreas excluídas do registro. Consequentemente, tendo feito pedidos ao BTI, à polícia e aos notários, os proprietários foram encontrados para 4,5.000 objetos. Além disso, 50.000 outros proprietários foram convencidos a registrar seus direitos.

– Existem opções quando existem documentos sobre direitos de propriedade, e o site no endereço especificado nem pode existir fisicamente. E ninguém conhece o proprietário. Nesse caso, eles propõem retirar a terra do registro “, citou Elena Peergustova” Vesti Voronezh “. -O ou, quando uma trama está em casa, e o segundo jardim está no chão, e o terceiro fica em algum lugar perto do rio. Muitas vezes, as próprias pessoas não conseguem encontrar onde está o site. Consequentemente, ele também deve ser cancelado, mas apenas a pedido do detentor dos direitos autorais.