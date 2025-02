Na vila de New Chigla Talovsky District, ocorreu uma tragédia – em um incêndio em uma casa particular, duas crianças, dois e três anos. O incidente ocorreu em 8 de fevereiro por volta das 10h45 na Maison Número 23 na Rue de la Révolution.

De acordo com dados preliminares, as crianças morreram antes da chegada da ambulância, provavelmente o envenenamento de produtos de combustão. No entanto, a causa exata da morte será estabelecida durante a investigação.

Supõe -se que o incêndio possa ocorrer devido a um mau funcionamento da fiação elétrica, mas ainda não há uma confirmação oficial desta versão. Serviços de emergência e policiais trabalham em cena, que devem estabelecer todas as circunstâncias do incidente.

Os editores enviaram uma solicitação ao Departamento Regional do Ministério da Emergência para receber comentários oficiais.