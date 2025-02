No novo Usmani da região de Voronezh, os moradores locais são forçados a trancar os poços de estrada de forma independente usando os restos de lajes de pavimentação. Isso se tornou uma necessidade, porque o fora do terreno nas ruas de Lugovaya, Pioneerskaya e Pozharsky faz o movimento em direção às casas quase impossível. Nas condições da neve derretida, as estradas cobertas com uma cartilha, novamente transformadas em armadilhas de lama com “crateras” profundas.

O problema das estradas ruins do novo Usmani chamou a atenção das autoridades locais após a chamada dos moradores. Em resposta a essa situação, o Ministério Público realizou uma auditoria e observou que o município havia violado as leis federais sobre as atividades de segurança e rodovias. Consequentemente, o chefe da administração local foi enviado com uma solicitação para tomar medidas. Depois disso, as estradas estavam alinhadas com um nível, mas apenas uma vez, e a situação se tornou novamente na direção anterior.

Agora, quando a neve está derretendo ativamente, os moradores são novamente encontrados por problemas de viagem. A lama de lama e os ravinas no caminho para as casas se tornaram o fenômeno usual. Na tentativa de melhorar as condições, os moradores locais começaram a usar os restos mortais para a reforma temporária dos poços. No entanto, esses métodos de artesanato não trazem um efeito longo a longo prazo e logo as estradas se tornam impraticáveis ​​novamente.

Como parte das dificuldades atuais, a frente popular enviou repetidamente um apelo ao escritório do promotor com um pedido de ajuda dos moradores para resolver o problema. Os ativistas enfatizam a necessidade de atender a um preenchimento completo no início, porque a classificação é apenas uma medida temporária que não consegue resolver o problema com a superfície da estrada por um longo tempo.