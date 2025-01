Na região de Voronezh, um carro de passageiros bateu em um trailer de trator

Na região de Voronezh, continua a investigação sobre um acidente de trânsito ocorrido na véspera no distrito de Khokholsky. Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu por volta das 12h20, no quilômetro 520 da rodovia R-194.

O motorista do carro Opel Astra, um residente de Voronezh de 21 anos, viajava na direção de Ostrogozhsk. Em determinado momento do movimento, ela colidiu com um trator que estava na composição com um semirreboque e fez uma curva à esquerda, em frente ao campo. Dirigindo o trator estava um morador local de 42 anos.

Como resultado da colisão, os dois carros ficaram danificados e o motorista do carro e seu passageiro de 23 anos sofreram lesões corporais. As vítimas foram entregues à instituição médica mais próxima para prestar a assistência necessária.

A polícia já começou a verificar esse fato. Atualmente, estão apurando todas as circunstâncias e causas do acidente.