Na região de Yaroslavl, 283 outros complexos parecem corrigir as ofensas de tráfego

Eles serão instalados em áreas com o tráfego mais vivo. Em 13 zonas das ruas centrais, elas seguirão a violação do julgamento e do estacionamento. Nas áreas de pedestres nos aterros Volga e Kotorosny, bem como nas áreas de pedestres das ruas de Kirov e na rota assistente, as câmeras monitorarão a proibição de movimento.

O custo do contrato é de três bilhões de rublos e meio. Ele agirá até 1 de maio de 2030.

É importante observar que os complexos de fixação automáticos serão instalados não apenas no centro regional.